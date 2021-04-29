ADANA'DA 21 Ekim 2018 tarihinde çocukları Mehmet Emin (10), Semanur (8) ve Mahmut Cice'yi (4) boğazlarını keserek öldürmekten yargılanan Selma Cice (30), 'Çocuklarını kasten öldürmek' suçundan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırıldı. Karar duruşmasında son kez savunması alınan Selma Cice'nin "Gerçekten isteyerek çocuklarımı öldürmedim. Ben çocuklarını öldürecek biri değilim. Ben cani anne değilim" demesi dikkat çekti.
Üç evladını katleden anneye 3 müebbet haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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