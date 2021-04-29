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Haberler Yaşam Üç evladını katleden anneye 3 müebbet

Üç evladını katleden anneye 3 müebbet

Üç evladını katleden anneye 3 müebbet

29.4.2021

ADANA'DA 21 Ekim 2018 tarihinde çocukları Mehmet Emin (10), Semanur (8) ve Mahmut Cice'yi (4) boğazlarını keserek öldürmekten yargılanan Selma Cice (30), 'Çocuklarını kasten öldürmek' suçundan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırıldı. Karar duruşmasında son kez savunması alınan Selma Cice'nin "Gerçekten isteyerek çocuklarımı öldürmedim. Ben çocuklarını öldürecek biri değilim. Ben cani anne değilim" demesi dikkat çekti.
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