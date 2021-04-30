Akıncı 18. bölüm canlı izle! | Akıncı yeni bölüm canlı izle

AKINCI DİZİSİNDE BU HAFTA
Akıncı son anda yaptığı bir hamle ile İstanbul'u kana bulanmaktan kurtarmış, büyük bir felaketi önlemiştir. Cevdet ise karşısındaki düşmanı tanımak için harekete geçmiştir. Annesinin yaşadığını öğrenen Nergis, annesinin nerede olduğunu öğrenmek için araştırmalarında daha derine iner.
Orhan bombanın izini takip etmiştir; Haritacılar, Alman konsolosluğunda verilecek bir davette olacaktır. Ama davete girmek ayrı bir zorluktur. Akıncı bu davette en büyük düşmanı ile yüz yüze gelecektir.
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