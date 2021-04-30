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Haberler Yaşam Akıncı 18. bölüm canlı izle! | Akıncı yeni bölüm canlı izle

Akıncı 18. bölüm canlı izle! | Akıncı yeni bölüm canlı izle

ekranlarında seyircisiyle buluşan Akıncı, reyting rekorlarını altüst etti. Diziseverlerden tam not alan yerli kahraman Akıncı'da bu hafta, "Bu organizasyon kardeşlerimi öldürmüş olabilir mi?" sözü dikkat çekiyor.

Akıncı 18. bölüm canlı izle! | Akıncı yeni bölüm canlı izle

30.04.2021, 20:59

AKINCI DİZİSİNDE BU HAFTA

Akıncı son anda yaptığı bir hamle ile İstanbul'u kana bulanmaktan kurtarmış, büyük bir felaketi önlemiştir. Cevdet ise karşısındaki düşmanı tanımak için harekete geçmiştir. Annesinin yaşadığını öğrenen Nergis, annesinin nerede olduğunu öğrenmek için araştırmalarında daha derine iner.

Orhan bombanın izini takip etmiştir; Haritacılar, Alman konsolosluğunda verilecek bir davette olacaktır. Ama davete girmek ayrı bir zorluktur. Akıncı bu davette en büyük düşmanı ile yüz yüze gelecektir.

AKINCI 18. YENİ BÖLÜM CANLI İZLE

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