120 günde 119 kadın öldürüldü

KADIN Cinayetlerini Durduracağız Platformu tarafından hazırlanan rapor, kadınların uğradığı şiddeti gözler önüne sermeye devam ediyor. Neredeyse her gün bir kadın, kocası ya da sevgilisi tarafından öldürülüyor. 2021 yılında 120 günde, 119 kadın cirayetinin işlendiği ortaya çıktı. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun verilerinde, 2019 yılında 421 kadının erkek şiddetinin kurbanı olduğu görülürken, 2020 yılında ise 408 kadının öldürüldüğü belirtildi.

İZMİR 4'ÜNCÜ SIRADA

İÇİNDE bulunduğumuz 2021 yılında da tablo değişmedi. Bu yıl geride bıraktığımız 120 günde 119 kadın; eşleri, sevgilileri ya da babaları tarafından katledildi. Hayatını kaybeden kadınların büyük çoğunluğu ateşli silahla öldürülürken, bireysel silahlanmanın en çok kadınlara zarar verdiği gözlendi. Kadın cinayetlerinin en çok işlendiği kentlerin başında Hatay, İstanbul, Diyarbakır, İzmir ve Ankara geliyor. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu yöneticileri "Artık tek isteğimiz platformumuzda her yıl 400'leri bulan sayının 0 olarak kayıtlara geçmesi" dedi.

FATİH ŞENDİL