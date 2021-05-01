Fenerbahçeli futbolcular Ayaz bebek için kenetlendi

SMA Tip 2 hastası Ayaz bebek için Fenerbahçeli futbolcular da devrede. ABD'de tedavisi için 2 buçuk milyon dolara ihtiyacı bulunan küçük Ayaz için İzmir Valililiği'nin verdiği iznin ardından kampanya hız kazandı. Son olarak Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş, Mesut Özil, İrfan Can Kahveci, Sinan Gümüş ve Ozan Tufan, Alanyaspor'dan Fatih Aksoy ile İtalya'nın Lazio takımında oynayan eski Fenerbahçeli Vedat Muriqi, ailenin her akşam İnstagram üzerinden 'mehmetayaz. icin.el.ele' adlı hesaptan gerçekleştirdiği canlı yayına katılarak 175 bin lira bağışta bulundu.

YANDAŞ ÖNCÜ OLDU

YAKLAŞIK üç yıl önce 3.'ncü Lig'de mücadele eden Tire 1922 futbol kulübünde forma giyen Mert Hakan Yandaş'ın çabalarıyla bağışlanan paralar, kampanyanın tanıtımı için büyük fayda sağladı. Fenerbahçeli yıldız kampanyada imzalı formasını da açık arttırmayla satışa çıkardı. Zamana karşı yarışan Tireli Halide-Ali Sındıraç çifti ise "Süre kısaldıkça yaşadığımız stres artıyor. Bize destek olan herkese minnettarız" dedi.

NADİR UYSAL