  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Yaşam Otomobil sarampole devrildi: 2 yaralı

Otomobil sarampole devrildi: 2 yaralı

Otomobil sarampole devrildi: 2 yaralı

1.5.2021

AYDIN Söke'de aynı istikamette seyir halinde olan iki aracın karıştığı kazada şarampole devrilen arabadaki 2 kişi yaralandı. Kaza, Söke- Kuşadası Granta Mevkiinde akşam saatlerinde meydana geldi. Kuşadası istikametinden Söke istikametine doğru seyir halindeyken aracının kontrolünü kaybeden N.D, aynı yöne seyretmekte olan C.D' nin kullandığı araca arkadan çarptı


KAZA sonrası duramayan N.D'nin aracı yolun sağındaki istinat duvarına çarparak devrildi. Kazada araç sürücüsü N.D. ve yanında yolcu olarak bulunan Ö.Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırdı.

İHSAN KARATAŞ

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Otomobil sarampole devrildi: 2 yaralı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.