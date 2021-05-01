AYDIN Söke'de aynı istikamette seyir halinde olan iki aracın karıştığı kazada şarampole devrilen arabadaki 2 kişi yaralandı. Kaza, Söke- Kuşadası Granta Mevkiinde akşam saatlerinde meydana geldi. Kuşadası istikametinden Söke istikametine doğru seyir halindeyken aracının kontrolünü kaybeden N.D, aynı yöne seyretmekte olan C.D' nin kullandığı araca arkadan çarptı
KAZA sonrası duramayan N.D'nin aracı yolun sağındaki istinat duvarına çarparak devrildi. Kazada araç sürücüsü N.D. ve yanında yolcu olarak bulunan Ö.Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırdı.
İHSAN KARATAŞ
Otomobil sarampole devrildi: 2 yaralı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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