Sağlıklı dişler virüsün düşmanı

Ağız ve diş sağlığını korumanın en temel yolu düzenli diş fırçalamak, diş ipi kullanmak ve ağız sularıyla bakterilere karşı önlem almaktan geçiyor. Üst solunuma yerleşen virüse karşı ağız sağlığı daha da önemli bir konu haline geliyor. Fakat sağlıklı dişlere sahip olabilmek için yalnızca temizliğin yeterli olmadığını belirten Diş Tedavisi Uzmanı Prof. Dr. Aslıhan Üşümez, "Temizliğin yanı sıra tükettiğimiz yiyeceklerin de ağız ve diş dostu olması gerekiyor. Diş çürüklerini önleyen ve ağız sağlığını destekleyen birçok besin bulunuyor. Bunların başında ise süt ve süt ürünleri, bazı meyveler ve balık geliyor" dedi.



SÜT ÜRÜNLERİ ÇÜRÜKLERİ ÖNLER

SÜT ve süt ürünleri, bebeklerin doğdukları ilk andan itibaren diş yapılarının kuvvetlenmesine destek olur. Bilhassa peynir tüketimi, diş çürüklerinin önlenmesine ve ağzın PH dengesinin korunmasına yardımcı olur. Tam bir kalsiyum kaynağı olan yoğurt ise, diş ve diş etini destekleyen dokularda oluşan iltihabi hastalıkların (periodontal diş hastalıkları) seyrini yavaşlatır.



KURU YEMİŞLERLE MİNELERİ GÜÇLENDİR

nBaşta çekirdekler, fındık ve yer fıstığı olmak üzere kuru yemiş çeşitlerinin tüketimi, içe-riğindeki mineraller ve koruyucu özellikteki doğal yağlar ile çürük oluşumunu önlerken, tükürük yapısının da güçlenmesine yar-dımcı olur. Bu mineral ve yağlar, diş minesini kuvvetlendirirken, dişlerin çürümelere karşı daha dirayetli olmasını sağlar.



BOĞAZ KURULUĞUNUN ÇARESİ NANE ÇAYINDA

SON yıllarda tüketimi artan bitki çayları, birbirinden farklı faydaları ile dikkat çekiyor. Antioksidan özelliğiyle virüs, tümör ve bakterilerle savaşarak vücudu koruyan nane çayı da, bitkisel çaylardan hoşlananlar için iyi bir alternatif oluşturuyor. Sindirim sistemine de faydalı olan nane çayı; kabızlık, kramp, şişkinlik ya da bulantı gibi problemlerin tedavisine yardımcı oluyor. İçeriğinde bulunan uçucu bileşenlerle de boğazın yumuşamasına katkı sağlıyor.



ASTIM HASTALIĞINDAN KİVİYLE KURTULUN

KİVİNİN içerdiği yüksek miktarda C vitamini ve antioksidanların astım semptomlarını azalttığı bilinmektedir. Akciğer fonksiyonlarını artırabilir ve çocuklardaki hırıltıyı önler. Kivi hamile kadınlar için de oldukça faydalıdır. İyi bir folat kaynağı olan kivi, fetusun gelişmesine yardımcı olur ve sağlıklı olmasını sağlar. Öte yandan, düşük glisemik indeksi ve yüksek lif içeriği sayesinde şeker sorunu yaratmayarak kilo kontrolüne olumlu yansır.



DOĞAL DİŞ FIRÇALARI ELMA VE ARMUT

Halk arasında yeşil elmanın diş sağlığına büyük katkısı olduğu bilinir. Çünkü elma, diş sağlığı için önemli bir destekçidir. Elmanın yanı sıra armut da, sahip olduğu lifli yapısıyla dişleri temizlerken diş etlerine de masaj etkisi yapar.



MAYDANOZ, AĞIZ KOKUSUNU SİLİYOR

Ağızda koku oluşumunun en önemli sebebi dişlerde oluşan çürükler ve diş eti hastalıklarıdır. Temizliğin yanı sıra ağız kokusunu önleyen besinler tüketilmelidir. Örneğin; yemeklere ve salatalara lezzet katan maydanoz, diş ve diş eti hastalıklarına karşı koruyucu bir görev üstlenirken, ağız kokusunun giderilmesine de destek olur. Tarçın da ağız kokusuna karşı kullanılabilir.