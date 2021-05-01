‘Timsahlar’ zorlu görevlere milli gemilerde hazırlanıyor

TSK'NIN seçkin birliklerinden amfibi deniz piyadeleri, karada ve denizde üst düzey harekat gerçekleştirebilecek kabiliyetlerle donatılıyor. Milli gemiler TCG

Sancaktar ve TCG Bayraktar'ın destek verdiği eğitimlerde amfibi deniz piyadelerinin görevleri sırasında karşılaşabilecekleri senaryolar canlandırılıyor. "Timsah" olarak adlandırılan birlikler, su üzerindeki eğitimlerde bottan hareket halindeki gemiye çıkarak gemiyi ele geçirme, helikopterden halatla gemiye inme, hareketli botlarla hedefleri etkisiz hale getirme, denizde küçük gemiden büyük gemiye geçiş yapma gibi görevleri kusursuzca tamamlıyor. TCG Sancaktar 2. Komutanı, geminin amfibi harekatı icra edebilen en büyük çıkarma gemilerinden olduğunu belirtti. TCG Sancaktar'ın yerli komuta kontrol sistemleri, gelişmiş sensör ve silahları, süratli çıkarma araçları ve helikopterlerle modern amfibi harekatın tüm gereklerini yerine getirebilecek kabiliyette olduğunu kaydeden Komutan, "Her türlü görev için daima hazırız" ifadelerini kullandı.



ALTAY TANKININ YERLİ MOTORU İLK KEZ ATEŞLENDİ

BMC tarafından üretilen Altay tankı için yerli imkânlarla geliştirilen BATU motorunun ilk ateşlemesinin yapıldığı açıklandı. BMC Power'ın eski, TRMotor'un günümüzdeki CEO'su Dr. Osman Dur, BATU motorunun Nisan ayında ilk kez ateşlendiğini söyledi. 1500 beygir gücündeki motorun yük testleri ise sürüyor. Altay tankının seri üretim versiyonunda Güney Kore menşeili yabancı bir motor kullanılacak. BMCPower'ın üreteceği Batu güç grubunun Altay tankına entegrasyonu ise 2024'ten itibaren yapılacak.