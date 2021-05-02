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Haberler Yaşam ALES sınavı bugün gerçekleşti

ALES sınavı bugün gerçekleşti

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), (2021-ALES/1) yapıldı. Adaylar, sınav binasına girişte ve binadan çıkışta, sosyal mesafenin korunması için görevliler tarafından yönlendirildi.

ALES sınavı bugün gerçekleşti

02.05.2021, 14:40

Sınavda adaylara, 100 sorudan oluşan sayısal ve sözel testler uygulandı. Saat 10.15'te başlayan sınav, 150 dakika sürdü. Sınavda alınan puanlar, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak.

ADAYLAR VE SINAV GÖREVLİLERİ KISITLAMADAN MUAF TUTULDU

ÖSYM'nin, Kovid-19 salgınına karşı aldığı tedbirler kapsamında, sınav öncesinde detaylı temizliği yapılan binalar dezenfekte edildi. Adaylar ve bir refakatçileri ile sınav görevlileri, Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu.

İsteyen adaylara maske ve dezenfektan, sınav görevlilerine ise maske, dezenfektan ve lateks eldiven dağıtıldı. İsteyen aday ve görevliler, kendi maske ve siperliklerini kullanabildi.

Sınav görevlilerinin ve adayların Kovid-19 risk durumları, HES kodları aracılığıyla takip edildi.

Adaylar, sınav binasına girişte ve binadan çıkışta, sosyal mesafenin korunması için görevliler tarafından yönlendirildi.

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