Hamile karısının boğazını kesti!

KONYA'DA 3 gün önce cezaevinden tahliye olan Ramazan Menek (22), ayrı yaşadığı eşi Tuba Menek'i (23) boğazını keserek öldürdü. Korkunç olay önceki gece meydana geldi. İddiaya göre ayrı yaşadığı eşi Tuba Menek'in evine gelen zanlı genç kadına bıçakla saldırdı. Banyoya kaçan eşinin peşinden giden zanlı burada boğazını keserek öldürdü. Eşinin cansız bedenini banyodan yatak odasına taşıdığı belirlenen Ramazan Menek, daha sonra oturma odasındaki 2 yaşındaki kızı Gülay Menek'i de alarak evden kaçtı. Gürültüyü duyan komşuların ihbarı üzerine gelen ekipler, talihsiz kadının cesedi ile karşılaştı. Birkaç saat sonra saklandığı yerde yanında çocuğuyla birlikte yakalanan zanlının, uyuşturucu bağımlısı olduğu, hırsızlık ve yaralamadan çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi.

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