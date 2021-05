Çocuğunu döven kayınpederini vurdu

KASTAMONU'NUN Cide ilçesinde bir çocuk annesi kadın, çocuğunu döven kayınpederini av tüfeği ile öldürdü. Edinilen bilgiye göre, Yıldızalan köyünde ikamet eden F.O. (35), çocuğunu dövdüğü gerekçesiyle kayınpederi Mevlüt Ok (67) ile tartışma yaşadı. Tartışmanın büyümesi üzerine evdeki av tüfeğini alan F.O. ile Mevlüt Ok arasında arbede çıktı. Bu sırada tüfek ateş alınca Ok, olay yerinde hayatını kaybetti. Mevlüt Ok'un küçük oğlu Mehmet Ok, "Yengemle babam daha önce de aynı konudan dolayı tartışmıştı. Çok üzgünüz" dedi.