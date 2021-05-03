Dua ibadetin özüdür

Karşıyaka İlçe Müftüsü İsa Gürler, dua etmenin önemini ayet ve hadisler ışığında anlattı. Gürler, "Dua, ruhumuzun gıdasıdır. Günlük hayatın insana yüklediği sıkıntılardan, günlük hayatın meydana getirdiği problemlerin tesirinden kurtulmanın en etkili yollarından biridir dua. Dua eden insan, gönlünde bir ferahlık ve rahatlık hisseder. Ruhî bunalımlara karşı koruyucu bir sağlık tedbiridir adeta dua. Dua eden insan, manevi, ilahî bir atmosfer içinde adeta huzur yudumlar. İnsan Yüce Rabbıyla dua anında güçlü bir bağ kurar. Dua ile Yüce Allah'a yalvaran kişi acziyetini anlar, herşeyde Allah'a muhtaç olduğunu hisseder. Bir beşer olarak yapmış olduğu günahları hatırlayarak pişmanlık duyar, tövbe eder" diye konuştu.

DUA KISIK SESLE EDİLİR

İnsanı Allah'a yaklaştıran, O'nunla direkt bağlantı kurmasını sağlayan ve insanı ruhen rahatlatan ibadetlerden biri olan duanın Hz. Peygamber'in (s.a.v.) ifadesiyle ibadetin özü olduğunu belirten Gürler şunları söyledi: Allah'ın rızası, O'na gönülden ve içten yapılan dualarla kazanılır. Yüce Allah'a yapılan içten ve samimi dualar asla reddolunmaz. Kur'an-ı Kerim'de Yüce Allah'ın kullarına yakın olduğu, dua edildiği takdirde, dua edenin duasının kabul edileceği bildirilmektedir (Bakara,186). Yüce Allah'ın kullarına yakınlığı ilmiyle ve yüce sıfatlarıyla her şeyi kuşatmış olmasındandır. Kim ne söyler veya düşünürse Allah bilir. Kim ne yaparsa Allah onu görür. Bu sebeple, kim dua etmek isterse doğrudan doğruya Allah'a yönelmesi ve dileğini ondan istemesi yeterlidir. Allahla kul arasında herhangi bir perde yoktur. Yahut insan, duasını Yüce Allah'a ulaştıracak bir vasıtaya, aracıya muhtaç değildir. O Rabbinden ne dilerse, onun dilediği Rabbinin ilmi içindedir ve onu bilir. İnsan Rabbine dua ettiği zaman, bu duaya icabet edecek olan da, bizzat Allah'ın kendisidir. Kur'an-ı Kerim'in bildirdiğine göre "Yüce Allah insana şah damarından daha yakındır" (Kaf,16). Nerede olursak olalım Allah bizimle beraberdir. Bağırıp çağırmadan, samimiyetle kısık bir sesle dua edilmelidir.

BEDDUA ETMEK YANLIŞ

Dua, içimizden nasıl geliyorsa öyle yapılmalıdır. Hangi lisanla ve ne zaman dua edilirse edilsin, işitileceğinden şüphe olmamalıdır. Dua belli bir zaman ve şartı olmayan bir ibadettir. Ancak Peygamberimiz, seher vakitlerinde, Cuma gününde, Ramazan ayında, farz namazlardan sonra, ezanla kamet arasında, bayram günlerinde ve gecelerinde, iftar vakitlerinde dua etmeye teşvik etmiş, bu vakitlerde yapılan duaların kabule şayan olduğunu bildirmiştir. Yine Hz. Peygamber, ana-babanın, gariplerin, adaletli insanların, mazlumun, iftar vakti oruçlunun duasının kabule şayan olduğunu bildirmiştir. Duada önemli olan, herkese dua etmek, bütün insanların iyiliğini istemektir. Beddua etmek uygun değildir. Peygamberimiz kimseye beddua etmemiştir. Bazen büyüklerin, çocuklarına kızdıkları zaman öfkeyle bile olsa "gözün kör olsun, Allah belanı versin" gibi sözlerle beddua etmeleri de uygun değildir. Sadece sıkıntılı zamanlarda değil, eli bol, gönlü ferah, rahat ve işi düzgün zamanlarda da dua edilmeli.



RAMAZAN AYI FIRSATTIR

Rahat zamanlarda yapılan dualar ve iyilikler zor zamanlarda fayda verir. Rahat zamanlarda dua edene Allah sıkıntılı anlarda yardım elini uzatır. Kabul edileceğine inanarak dua yapılmalıdır. Peygamberimiz; "Rabbime dua ettim de kabul edilmedi diyerek acele etmediğiniz sürece Allah dualarınızı kabul eder" buyurmuştur. Dolayısıyla duada ısrarlı olunmalı, istediğim henüz yerine gelmedi diye duadan vazgeçilmemelidir. Dua asla karşılıksız bırakılmaz. Duanın kabul edileceğine dair ümit asla yitirilmemelidir. Yüce Allah; "Bana dua edin, duanızı kabul edeyim" (Mü'min,60) buyurmaktadır. Rahmeti herşeyi kuşatan Yüce Allah dualarımızı kabul edecektir. Dileklerin, duaların, niyazların kabul olacağı Ramazan ayını fırsat bilelim. Yüce Rabbimize en içten duygularımızla dua ve niyazda bulunalım.



GÜNÜN DUASI

"ALLAH'IM! Lütfundan bize rızık ver, bizi rızkından mahrum etme, bize verdiğin rızıkları bizim için bereketli yap, katında bulunan nimetlere rağbetimizi artır ve bizi gönül zengini eyle."