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Haberler Yaşam İtikaf başladı

İtikaf başladı

İtikaf başladı

3.5.2021

BİR mescitte ibadet niyetiyle belli kurallara uyup dış dünyayla ilişkileri asgari düzeye indirerek kişinin kendisiyle baş başa kaldığı itikaf günleri, bugün başladı. Allah'ın rızasını kazanmak için belli bir adap içinde camide kalmak ve ibadetle meşgul olmak anlamına gelen "itikaf", ramazanın son 10 gününde yapılıyor.

EVDE DE YAPILIR
İTİKAF, müftülüklerin belirlediği camilerde yapılabilecek. Hayatın yoğunluğunda nefis terbiyesi ve ibadetine yeteri kadar zaman ayıramayan Müslümanlar için itikafın, salgın ve benzeri mücbir sebepler olması durumunda evlerin mescit olarak kullanılan bir odasında da yapılabileceği tavsiye ediliyor.

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