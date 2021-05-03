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Haberler Yaşam Maraşlı 16. bölüm canlı izle | Maraşlı yeni bölüm canlı izle

16. bölüm canlı izle |

'nin izlenme rekorları kıran dizisi yeni bölümle ekranlara geliyor. Yayınlandığı ilk günden bu yana reytingleri altüst eden Maraşlı'nın 16. yeni bölümünde, "O tetiği çekersen, hem 'u hem Nevzat'ı kaybedersin" sözü dikkat çekiyor. Diziseverler "Maraşlı canlı izle" yöntemlerini araştırmaya başladı.

Maraşlı 16. bölüm canlı izle | Maraşlı yeni bölüm canlı izle

03.05.2021, 21:00

MARAŞLI DİZİSİNDE BU HAFTA

Mahur, bilmediği bir evde gözünü açar ve Maraşlı'yı bulur. İkiliyi karşılayan kişi Necati olur. Onları Necati kurtarmıştır. Mahur için abisi artık bir kahramandır. Ama Maraşlı, Necati'nin başka bir planı olduğunun farkındadır. Necati, Nevzat'ın hayatı karşılığında Maraşlı'yı susması için tehdit eder. Maraşlı, Necati'nin büyük planını öğrenebilecek midir?

MARAŞLI 16. YENİ BÖLÜM CANLI İZLE

Cezaevinde şişlenen İlhan hastaneye kaldırılır. Aziz yaşananların şokuyla fenalaşır. Hastanede Aziz ve İlhan tedaviye alınırken başka bir hapishaneye nakil edilmeye çalışılırlar. Bu sırada hastanede çıkan arbededen yararlanan baba oğul kaçmayı başarırlar. Fakat dışarda Savaş'ın onlara büyük bir sürprizi vardır.

Savaş ve Necati'nin arası gerilir. Necati'nin, Maraşlı ve Mahur'u kurtarma sebebini Savaş anlayamaz. Necati, Savaş'ı daha sonra anlatacağı başka bir planı olduğuna ikna etmeye çalışır. Necati'nin büyük planı nedir? Necati'nin planı başarılı olacak mıdır?

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