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Haberler Yaşam Son dakika: ALES soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı! ÖSYM ALES cevap anahtarı ekranı...

Son dakika: ALES soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı! cevap anahtarı ekranı...

Son dakika haberi... Dün gerçekleşen sonrası sınava katılan merakla soru ve cevapların açıklanmasını bekliyordu. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre ALES soru kitabı ve cevap anahtarı yayınlandı.

Son dakika: ALES soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı! ÖSYM ALES cevap anahtarı ekranı...

03.05.2021, 12:39 Güncelleme Tarihi: 03.05.2021, 12:45

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2021-ALES/1) temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının bir kısmı yayımlandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, dün yapılan 2021-ALES/1 temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10'u erişime açıldı.

Sınava başvuran adaylar, 10 gün boyunca ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle soruların tamamına ulaşabilecek.

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde ve telif hakları ÖSYM'ye ait olan sorular, yazılı izin olmadan çoğaltılamayacak, dağıtılamayacak ve yayımlanamayacak.

SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ

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