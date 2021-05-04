Müge Anlı'da bugün neler yaşandı? 4 Mayıs Salı Müge Anlı full izle

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.

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MÜGE ANLI'DA DÜN NELER YAŞANDI?

Nevşehir'de 5 ay arayla kaybolan iki kadın, Nezen cinayeti ve Lütfiye Gündüz kaybı. Eski eşi ve Büşra ifadeye çağrıldı. İki olay arasında nasıl bir bağlantı var? Dilek Hanım, bu olayda Büşra Hanım'ın herkesi yalanladığına dikkat çekip Büşra Hanım'ın Nezen ile beraber gezdiğini, yakın olduklarını iddia etti. Nurullah Bey, Nezen'i tanımadığını, arabasına falan almadığını savunurken Dilek Hanım, Büşra Hanım, Nurullah Bey, Nezen'in gezdiklerini, gözleri ile gördüğünü ileri sürdü. Her iki olayda da aynı isimlerden şüpheleniliyor... Kaybolduktan 6,5 ay sonra ölü olarak bulunan 13 yaşındaki Nezen Germiyen'in babası konuştu. Hüseyin Bey, kızının öldürülmesi ile Lütfiye Hanım'ın olayının çok benzer olduğunu, bunu yapanın Ahmet olduğunu, Nurullah, Duran ve Büşra Hanım'ın bu olaydan haberi olduğunu iddia etti. Müge Anlı, Büşra Hanım'ın Ahmet Taşkın ile alakalı söylediği şeyin büyük bir ihbar olduğuna dikkat çekti. Lütfiye Gündüz ile kaybolduğu gece görüşen kişi konuştu... 12 ve 14 yaşındaki iki kız kardeş bulundu.