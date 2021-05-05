Kuruluş Osman 57. bölüm canlı izle! | Kuruluş Osman yeni bölüm canlı izle

OSMAN BEY SELÇUKLU BAŞKENTİNDE
Osman Bey'in Moğollara ödenecek vergiyi almak üzere obaya gelen elçiyi kapı dışarı etmesi Togay'ın aradığı kozu eline geçirmesine neden olur. Dönüşü olmayan bir yola girdiğinin farkında olan Osman Bey'in bu hamlesi, Selçuklu başkentinde dahi yankılanır. Selçuklu sultanı, Moğolların gazabından kurtulabilmek için Osman Bey'i cezalandırmak üzere başkente çağırır.
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