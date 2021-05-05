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Haberler Yaşam Kuruluş Osman 57. bölüm canlı izle! | Kuruluş Osman yeni bölüm canlı izle

57. bölüm canlı izle! |

yeni bölüm canlı izle! ATV’nin sevilen dizisi Kuruluş Osman tek parça kesintisiz canlı izleme sayfası dizinin takipçileri tarafından araştırılıyor. Kuruluş Osman’da bu hafta; , Türk-Moğol mücadelesinin yarattığı boşluğu nasıl değerlendirecek? , 'i Togay'a saldırma kararından vazgeçirebilecek mi?

Kuruluş Osman 57. bölüm canlı izle! | Kuruluş Osman yeni bölüm canlı izle

05.05.2021, 21:14

OSMAN BEY SELÇUKLU BAŞKENTİNDE

Osman Bey'in Moğollara ödenecek vergiyi almak üzere obaya gelen elçiyi kapı dışarı etmesi Togay'ın aradığı kozu eline geçirmesine neden olur. Dönüşü olmayan bir yola girdiğinin farkında olan Osman Bey'in bu hamlesi, Selçuklu başkentinde dahi yankılanır. Selçuklu sultanı, Moğolların gazabından kurtulabilmek için Osman Bey'i cezalandırmak üzere başkente çağırır.

KURULUŞ OSMAN 57. YENİ BÖLÜM CANLI İZLE

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