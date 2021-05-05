Orucunu vatandaş sofrasında açtı

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam bir aileye iftarda misafir oldu. Ankara'nın Ayaş ilçesinde hayvancılıkla uğraşan Bekir Dikmen ve ailesini ziyaret eden Erdoğan, çocuklara oyuncak verdi. Burada Dikmen ailesiyle orucunu açan Başkan Erdoğan'a, Tarım ve Orman

Bakanı Bekir Pakdemirli de eşlik etti.

HAKAN TEKİN