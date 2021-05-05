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Haberler Yaşam Orucunu vatandaş sofrasında açtı

Orucunu vatandaş sofrasında açtı

Orucunu vatandaş sofrasında açtı

5.5.2021

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam bir aileye iftarda misafir oldu. Ankara'nın Ayaş ilçesinde hayvancılıkla uğraşan Bekir Dikmen ve ailesini ziyaret eden Erdoğan, çocuklara oyuncak verdi. Burada Dikmen ailesiyle orucunu açan Başkan Erdoğan'a, Tarım ve Orman
Bakanı Bekir Pakdemirli de eşlik etti.

HAKAN TEKİN

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