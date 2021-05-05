BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam bir aileye iftarda misafir oldu. Ankara'nın Ayaş ilçesinde hayvancılıkla uğraşan Bekir Dikmen ve ailesini ziyaret eden Erdoğan, çocuklara oyuncak verdi. Burada Dikmen ailesiyle orucunu açan Başkan Erdoğan'a, Tarım ve Orman
Bakanı Bekir Pakdemirli de eşlik etti.
HAKAN TEKİN
Orucunu vatandaş sofrasında açtı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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