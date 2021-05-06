İstanbul’un diğer yüzü büyülüyor

KİLYOS

İstanbul merkezden yaklaşık 1 saat ötede bulunan Kilyos, yazları çok daha popüler olsa da tadını rahatlıkla çıkarabilmek adına bahar aylarında tercih edilmesi daha iyi. Çünkü yazın sıcakları daha selam vermeden plajlarına akın edilen bir yer burası. Aynı zamanda Kilyos Kalesi gibi tarihi dokulara sahip noktalarıyla genel kültürünüzü geliştirebileceğiniz bir yerleşim yeri. Ayrıca burada öyle bir çınar ağacı var ki 1453 yılında İstanbul'un fethi sırasında dikildiği rivayet ediliyor.

RİVA

Beykoz burnunuzun dibindeyken ne gerek var kilometreler aşmaya değil mi? Riva, Beykoz'un velinimeti olarak tüm stres kaçaklarının buluşma noktası haline gelmiş. Yarım saatte merkezden rahatlıkla gelebileceğiz Riva, sahiliyle yazı erkenden getirenlerin de tercih ettiği bir yer oluyor sıklıkla. Sadece bu da değil, aynı zamanda ATV ile turların, eğlenceli pikniklerin ve turistik gezilerin de adresi olmuş Riva zaman zaman. Riva Kalesi gibi hem tarihe ilgi duyanların hem de güneşin batışını izlemek isteyenlerin soluklanma noktası olabilecek pek çok değer sahip bu mahalleye gelmek için bu hafta sonu arabalarınıza doluşun. Gelmişken 10 dakika mesafede bulunan Anadolu Feneri'ne de uğrayabilirsiniz.

BELGRAD ORMANLARI

Stresle başa çıkmanın en iyi yolu temiz havada yapılan sıkı bir yürüyüş olabilir kimi zaman. Bu açıdan İstanbul, şahane bir yürüyüş parkuruna sahip aslında: Belgrad Ormanları. Üstelik yarım saatlik uzaklıktaki bu güzelliğin tadını çıkarmak için hafta sonunu beklemenize bile gerek yok. Doğanın huzur veren sessizliğinde, sadece adımlarınızı veya kulaklığınızdaki müziğin sesini duyabileceğiniz bu alanda 6 kilometrelik bir parkur bulunduğundan dolayı sabah koşuları için dahi buraya gelmeniz mümkün.

AĞVA

İstanbul'dan yaklaşık 106 kilometre ötede bulunan Ağva'ya kendi arabanızla gidebilirsiniz. Daha tabelasını görünce sizi huzurla tanıştıran Ağva'yı romantik gezileriniz için tercih etmenizde fayda var. Hatta Göksu Nehri üzerinde yapacağınız tekne gezintisi de bu romantik tatilin hoş bir aktivitesi olabilir. Bir de geçirdiği restorasyondan sonra Sünger Bob'a benzetilen, kireç taşlarından yapılmış şu meşhur Ocaklı Kale'yi de görmelisiniz.

POYRAZKÖY

Merkezden 40 kilometrelik mesafede olan ama yine de Anadolu Yakası sınırları içinde bulunan Poyrazköy'e Kadıköy'den kalkan vapurlarla gelebileceğiniz gibi kendi aracınızla da ulaşım sağlayabilirsiniz. Limana yanaşmış olan küçük balıkçı teknelerinin huzurlu bir hava kattığı Poyrazköy, tipik bir Karadeniz kasabası gibi görünüyor. Bunun sebebi de buraya Karadeniz'den göç eden insanların özünü çok geride bırakamamış ve beraberlerinde kültürlerini buraya kadar taşımış olmaları muhtemelen. Güneşli havalarda bir başka güzel olan Poyrazköy'de biraz serinlemek isterseniz de Kadınlar Plajı'na 5 TL'ye ödeyerek girebilirsiniz. Polonezköy merkezinin çok yakınında konumlanan plajda deniz, kum, güneş üçlüsünün tadını doyasıya çıkarabilirsiniz.

KARABURUN

En fazla 1 saatte varabileceğiniz Karaburun, balıkçı kasabası olarak anılıyor. Bu yüzden gittiğinizde güzel bir kalkan balığı yiyebilirsiniz. Üstelik burada kano ve sörf gibi deniz sporlarının yanı sıra yamaç paraşütü gibi dağ sporları da yapma imkânı bulabileceksiniz. Henüz taze bir tatil merkezi olduğu için, Karaburun Köyü'ndeki plaj, denize girmek isteyenlere fazla bir hizmet sunamıyor. Bu da aslında sessizlik arayanlar için Karaburun'u benzersiz bir seçenek haline getiriyor.

ŞİLE

İstanbul Beykoz'dan görünen meşhur Şile'yi kafa dinlemek için tercih edecekseniz ilkbahar mevsiminin başlarında veya sonbaharın ortalarına doğru buraya gelmelisiniz. Çünkü Şile sezonda o kadar çok ilgi görüyor ki bırakın kafa dinlemeyi, yer bulmanız bile imkânsız hale geliyor. Onbir Göller Vadisi'ne gidip de Hacılı Şelaleleri'nin sularına kendini bırakmayan yoktur. İstanbul'dan ortalama 1 saat uzaklıkta olan Şile'nin romantik havasından faydalanmak isterseniz hafta sonundaki özel ve anlamlı günleriniz için tercih edebilirsiniz.

POLONEZKÖY

Polonya'dan göçüp de vatanının özlemiyle Osmanlı toprağında yanıp tutuşan insanların Adampol diye anılan bu yere yerleşmesiyle başlayan macera, bu yerin isminin Polonezköy ile değişmesiyle devam etmiş ve kültürünü bu topraklara yerleştiren insanlar biriktirmiş. İstanbul'da piknik dendi mi ilk akla gelen alanlar arasında yer alan Polonezköy Ormanları, İstanbul'a yarım saatlik mesafede bulunduğundan günü birlik seyahatler ve hafta sonunda ufak tatil kaçamakları için ideal. Gelmişken de Polonyalıların mimarisine dalıp giden ziyaretçiler, ormanda yürüyüş yapıyor ve huzur içinde bisiklet sürüyorlar