Kapanma süreci ilişkileri de sınıyor

Psikolog Nurcihan Körpe, sokağa çıkma kısıtlamalarında evde baş başa kalan çiftler arasında anlaşmazlık ve sorunların da artabileceğine dikkat çekti. Körpe, "Çiftler, aslında birbirlerini tanımadıklarını fark etmeye başladı. Tahammül edememe, iletişim kopukluğu, daha çok sanal dünyada vakit geçirme gibi nedenlerle tartışmalar başladı" dedi.

Psikolog Nurcihan Körpe

Çiftlere bu süreçte daha yapıcı olmalarını tavsiye eden Körpe, "Uyumlu evlilik, uzlaşma ve denge halidir. Pandemi sürecinde tartışmalar daha sınır noktalarda yaşanabilir. Bu yüzden tartışmayı yapıcı tartışmaya çevirmeye özen göstermek gerekiyor. Bu da sağlıklı iletişimden, karşımızdaki kişiyi eleştirmemek ve yargılamamaktan geçer" diye konuştu.