  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Yaşam Kapanma süreci ilişkileri de sınıyor

Kapanma süreci ilişkileri de sınıyor

Kapanma süreci ilişkileri de sınıyor

6.5.2021

Psikolog Nurcihan Körpe, sokağa çıkma kısıtlamalarında evde baş başa kalan çiftler arasında anlaşmazlık ve sorunların da artabileceğine dikkat çekti. Körpe, "Çiftler, aslında birbirlerini tanımadıklarını fark etmeye başladı. Tahammül edememe, iletişim kopukluğu, daha çok sanal dünyada vakit geçirme gibi nedenlerle tartışmalar başladı" dedi.

Psikolog Nurcihan Körpe

Çiftlere bu süreçte daha yapıcı olmalarını tavsiye eden Körpe, "Uyumlu evlilik, uzlaşma ve denge halidir. Pandemi sürecinde tartışmalar daha sınır noktalarda yaşanabilir. Bu yüzden tartışmayı yapıcı tartışmaya çevirmeye özen göstermek gerekiyor. Bu da sağlıklı iletişimden, karşımızdaki kişiyi eleştirmemek ve yargılamamaktan geçer" diye konuştu.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kapanma süreci ilişkileri de sınıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.