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Haberler Yaşam Karısını dövdüğü yetmedi kayınbiraderini de öldürdü!

Karısını dövdüğü yetmedi kayınbiraderini de öldürdü!

Karısını dövdüğü yetmedi kayınbiraderini de öldürdü!

6.5.2021

Adana'da karısını döven zanlı, kendisini uyaran kayınbiraderini öldürdü. Olay merkez Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi'nde meydana geldi. Mesut Yılmaz (28), ablası Feride Olgun'un (41) eşi Mehmet O. (42) tarafından pompalı tüfekle vuruldu. Talihsiz genç kaldırıldığı hastanede can verirken, emniyette sorguya alınan zanlı, kayınbiraderini kendisini tehdit ettiği için vurduğunu öne sürdü. Eşi Feride Olgun ise kocasının evlendiği günden beri kendisine sürekli şiddet uyguladığını, kardeşinin de bu nedenle onunla konuşmaya gittiğini söyledi. Mehmet O. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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