Müge Anlı canlı izle Atv! 6 Mayıs Perşembe Müge Anlı canlı izle

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.

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MÜGE ANLI'DA DÜN NELER YAŞANDI?

Ardı ardına ortadan kaldırılan iki kadın... Lütfiye Gündüz'ün kaybında yanıt aranan soru. Kaybolduğu 30 Nisan gecesi mi öldürüldü? Korkunç iddialar... ''Duran öldürdü, Şefik yardım etti'' Müberya'nın eski eşi Şefik Çelik canlı yayında... Nezen ile Lütfiye'yi kimler ortadan kaldırdı? Birbiriyle bağlantılı bir cinayet ve bir kayıp… Müge Anlı, Lütfiye Hanım'ın kaybolmadan 20 gün önce ahlak polislerinin Lütfiye Hanım'ın evini bastığını, Nurullah Bey'in, Duran Bey'in, Gökhan'ın, Gamze'nin, Eyvaz'ın da evde olduğunu yani 3 ay 6 ay boyunca görmedim demesinin yalan olduğunu açıkladı. Duran Bey'in ise ifadesinde evdekiler bizim akrabamız dediğini okudu. Müberya: ''Lütfiye'yi Duran öldürdü'' Lütfiye Gündüz para için mi öldürüldü? Altun Hanım, Müge Anlı'ya çıkacağını söylediğini ama Çiğdem'in babam bana kızar, çöpten bir kafatası çıkmış, polislerin bu senin eşinin kafası mı diye babasına sorduğunu belirtip boşuna teyzenler Müge Anlı'ya çıkmasınlar dediğinden bahsetti. Kayıp Lütfiye Gündüz'ün kuzeni konuştu...