Muğla'nın Fethiye ilçesinde, böbreklerinden rahatsızlanan 80 yaşındaki Mehmet Kısır, tapu anlaşmazlığı ve CHP'li Fethiye Belediyesi'nin yol sorununu çözmemesi yüzünden güçlükle hastaneye kaldırılabildi.
Evine giden yolun kapalı olması nedeniyle ambulans giremediği için, sağlık çalışanları yaşlı adamı 400 metre uzaktaki ambulansa el arabasıyla taşıdı. Yürekleri sızlatan manzara nedeniyle belediyeye tepki yağdı.
TEŞEKKÜR ETTİLER
Mehmet Kısır'ın ailesi, "Evimizin yolu kapalı olduğundan babamı el arabası ile götürmek zorunda kaldık. Sağlıkçı arkadaşlara çok teşekkür ediyoruz" dedi.
Murat YALÇIN
Sağlıkçıya alkış! Belediyeye yuh! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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