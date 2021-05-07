Anneler Günü fırsatçıları iş başında

PANDEMİNİN de etkisi ile Anneler Günü alışverişi internetten satışları artırırken, siber dolandırıcılarda fırsat kolluyor. İnternetten alışveriş yapanlar, kalitesi düşük ya da farklı ürün teslim aldıkları yönünde şikayette bulunurken, kredi kartı bilgileri ele geçirilen kişilerin hesaplarının boşaltılması ise daha büyük kayıplar yaşatıyor. Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan, "Mobil uygulamalar bir dizi kontrolden geçirildiği için daha güvenli. Ayrıca sadece aktardığımız kadar parayı kullanabileceğimiz sanal kartların kullanılması olası bir zararı azaltacaktır" dedi.

DİĞER