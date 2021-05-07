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Haberler Yaşam Kavga ihbarına giden polis memuru vuruldu

Kavga ihbarına giden polis memuru vuruldu

Kavga ihbarına giden polis memuru vuruldu

7.5.2021

BURSA'DA, kavga ihbarı üzerine olay yerine gelen polislerden biri, kimliği belirsiz şüphelinin tabancayla ateş açması sonucu bacağından vuruldu. Yıldırım ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde 2 kişinin kavga ettiği ihbarını alan polis, kısa sürede olay yerine geldi. Bu sırada şüphelilerden biri belindeki tabancayı çıkarıp, ekiplerin üzerine ateş açarak kaçmaya başladı. Şüphelinin tabancasından çıkan mermilerle polis memuru Ramazan A. bacağından yaralandı. Ekipler kaçan zanlının peşine düşerken, hastaneye kaldırılan polis memurunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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