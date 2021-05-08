‘Birlik içinde olursak bölgenin çehresi değişir’

İRAN'IN eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, bölgedeki gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. İran ile Suudi Arabistan arasında belirten Ahmedinejad, "İran, Türkiye ve Suudi Arabistan yan yana durursa ve birlik içinde hareket ederse bölgenin çehresi tamamen değişir. Bu çok kolay gerçekleşebilir. 3 ülke arasındaki ortak paydalar ihtilaflı oldukları konulardan onlarca kat daha fazladır. Bu ortak paydaları güçlendirirsek her şey kolaydır" dedi.

DÜNYA BARIŞINA HİZMET

AHMEDİNEJAD, Türkiye, İran ve Rusya'nın Suriye kriziyle ilgili yürüttüğü Astana sürecinin de bu kapsamda önemli olduğunu dile getirerek, "İran, Türkiye ve Rusya, Suriye'de barışın tesisine yardımcı olabilirler. Bu şekilde Suriye halkının iradesi hakim olabilir. Bölge halkları ve ülkeleri dost olabilirse büyük bir güç ortaya çıkar. Hegemonik değil, dünya barışına hizmet edecek bir güç" diye konuştu.