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Haberler Yaşam Iki kargo faresi suçüstü yakalandı

Iki faresi suçüstü yakalandı

Iki kargo faresi suçüstü yakalandı

8.5.2021

E-TİCARET sitelerinde satışa konulan elektronik ürünleri 'satın alıyormuş gibi davranarak', ödeme öncesi ürünü görmek istediklerini belirten dolandırıcılar, sahte kimlikle teslim aldıkları kargolar ile 250 bin liralık haksız kazanç sağladı. Cep telefonu, bilgisayar gibi maddi değeri yüksek eşyaların pazarlığını yapan dolandırıcıların, satıcının arkadaşı veya akrabasına gönderdiği ürünü kargodan aldığı tespit edildi. Kargo firmasında suçüstü yakalanan E.S. ve Ç.Ö. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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