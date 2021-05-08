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Haberler Yaşam İzmirli hayırseverler veresiye defteri kapattı

İzmirli hayırseverler veresiye defteri kapattı

’na sayılı günler kala harekete geçen İzmirli hayırsever vatandaşlar, veresiye defterlerini kapatarak hem vatandaşı hem de küçük esnafı sevindirdi

İzmirli hayırseverler veresiye defteri kapattı

8.5.2021

İZMİRLİ hayırseverler, bir kez daha dayanışma örneği sergileyerek pek çok semtte vatandaşın veresiye defterlerindeki borçları sildirdi. Uygulama vatandaş için adeta bayram hediyesi olurken, küçük esnaf da rahat bir nefes aldı.

SOSYAL medya üzerinden vatandaşa bu yönde çağrıda bulunan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, pek çok veresiye defterindeki borcun bu yöntemle ödendiğini duyurdu.

PAYLAŞIMA BEĞENİ DE VAR ELEŞTİRİ DE

SOSYAL medya hesaplarından paylaşılan "Bu dükkandaki tüm borçlar İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tarafından ödenmiştir" şeklindeki yazılar, aynı zamanda eleştiri konusu da oldu. Dinimizdeki "Bir elin verdiğini diğer el görmemeli" anlayışını hatırlatan vatandaşlar, "Bu konu siyasi reklam aracı olmamalı" dedi.

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