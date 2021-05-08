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Haberler Yaşam Yasaklı renklerde çorap giyen kadına para cezası

Yasaklı renklerde çorap giyen kadına para cezası

Yasaklı renklerde çorap giyen kadına para cezası

8.5.2021

BELARUS'UN başkenti Minsk'te ilginç bir olay meydana geldi. Natalia Sivtsova-Sedushkina adlı kadın, kırmızı beyaz renkli giydiği çorap ve ayakkabı nedeniyle 650 pound (yaklaşık 7 bin 500 TL) para cezasına çarptırıldı.
Yerel medya, Sivtsova-Sedushkina'nın aldığı cezanın nedeninin, ülkedeki muhaliflerin bayrak renklerini taşıyan çorap ve ayakkabı giymesi olduğunu aktardı. Sedushkina yerel medyaya yaptığı açıklamada, "Sanırım renklerden dolayı kolay fark edildim.
Ancak bu bir ihlal mi? Sadece sakince yürüyordum.
Kimseye dokunmadım ya da rahatsız etmedim" dedi.

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