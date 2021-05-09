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Anneler Günü'nde annesini öldürdü

Niğde'de 17 yaşındaki A.D., henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı annesi Emel D.'yi (34) ruhsatsız av tüfeğiyle vurarak öldürdü. A.D., jandarma tarafından gözaltına alındı.

09.05.2021, 17:50