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Günü'nde annesini öldürdü

'de 17 yaşındaki A.D., henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı annesi Emel D.'yi (34) ruhsatsız av tüfeğiyle vurarak öldürdü. A.D., jandarma tarafından gözaltına alındı.

Anneler Günü'nde annesini öldürdü

09.05.2021, 17:50

Merkez Kiledere Beldesi'nde bir evde kavga ve silah sesleri duyanlar, jandarmaya haber verdi. Eve giden jandarma ekipleri, Emel D.'nin silahla vurulmuş cansız bedeniyle karşılaştı. Emel D.'nin cesedi, otopsi için Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.



Cinayetle ilgili araştırma yapan ekipler, Emel D.'yi, oğlu A.D.'nin ruhsatsız av tüfeğiyle öldürdüğünü belirledi. Ekipler, kısa süre sonra A.D.'yi saklandığı adreste gözaltına aldı. A.D., sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü.

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