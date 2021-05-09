Annelik estetiği doğumdan sonra yeniliyor

Özellikle 30-50 yaş arasındaki kadınların tercih ettikleri annelik estetiği, her geçen yıl daha da tercih edilen bir operasyon oluyor.

İzmir Özel Can Hastanesi'nden Plastik, Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Remzi Fırıncıoğulları annelik estetiği ile ilgili merak edilenleri cevapladı.

● Annelik estetiği nedir? Annelik estetiği hamilelik sonrası annelerin vücutlarında meydana gelen deformasyonların minimize edildiği estetik operasyonlar bütünüdür. Birçok kadının hamilelikten sonra vücudunda değişiklikler ortaya çıkar. Annelik estetiğinde meme, karın, bel, genital bölge ve kalça bölgesi yayın olarak ele alınır. Özellikle birden fazla doğum yapan ve vücudunda deformasyonlar ortaya çıkan kişiler için uygundur.

● Annelik estetiği ne zaman yapılabilir? Meme operasyonları için emzirme süreci bittikten en az 6 ay-1 sene sonrasını öneriyoruz. Karın germe operasyonlarında en uygun zaman ise kasların toparlanması için 1 sene beklenilmesidir. Ancak uygun zaman beklenip, tüm işlemler aynı anda yapılabilir. Sadece her ameliyatın kontrol ve iyileşme süreçleri farklı olacağından, annelerimizin gündelik yaşamlarını en az etkileyecek şekilde hareket etmeyi tercih ediyoruz. Böylece hem fiziksel hem de manevi olarak bir toparlanma yaşanıyor.

● İyileşme süreci uzun mudur? İyileşme süreci hastadan hastaya değişmekle beraber, genel olarak 2-3 haftadan sonra gündelik yaşama dönülebilir. Spor yapmak için ise 3 ay beklemek gerekir. İyileşme döneminin ilk 4 veya 6 haftalık sürecinde karnınız ve memelerinizde şişlik olabilir. Bu endişe edilecek bir durum değildir. Vücudun verdiği bir tepkidir ve iyileşme sürecine destek olur. Bu etki geçicidir. Karın germe ameliyatı sonrası hastanın kesinlikle kendisini zorlamaması gerekir. V şeklinde yatıp belirli bir süre öne eğilerek yürümelidir. Liposuciton sonrası korse kullanılması gerekir. Kısacası her işlemin kendine özgü dikkat edilmesi gereken noktaları vardır. Ve bu süreçler hastaya doktoru tarafından ayrıntılı olarak anlatılır.

Annelik estetiği sonrası tekrar hamile kalınır mı?

Annelik estetiği sonrasında tekrar hamile kalınmasında bir sakınca yoktur. Bu noktada önemli olan zamanlamadır. Ameliyattan 1 yıl sonra yeni hamilelik planlanabilir.

GERGİN VE DÜMDÜZ BİR KARIN MÜMKÜN

DOĞUM sonrası en çok estetik tercih edilen bölgelerin meme ve karın olduğunu belirten Op. Dr. Remzi Fırıncıoğulları, "Emzirme döneminde memeler bazen normal ölçünün yarısı kadar daha büyüyor ve emzirme süreci bittikten sonra hacim kaybı yaşıyor. Kontrol ve muayene sonrası hastamız için en doğal görünümü sağlayacak meme operasyonuna karar veriyoruz" dedi. Karın germe operasyonu hakkında da bilgi veren Op. Dr. Fırıncıoğulları, "Karın bölgesinde kalan sarkmış deriyi toparlama, yağ doku fazlaysa liposuction işlemi ile destekleyerek, gergin düz bir karına sahip olacak şekilde operasyon tamamlanır" diye konuştu.