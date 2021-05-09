Şehit mezarında buruk kutlama

TRABZON'UN Maçka ilçesinde, 4 yıl önce PKK'lı teröristlerce açılan ateşle şehit olan Eren Bülbül'ün (15) annesi Ayşe Bülbül, "Eren'imin harçlığı olmadığı için bana Anneler Günü'nde çiçek alıp getiremezdi, ormandan açan çiçeklerden toplar getirirdi" dedi. Ayşe Bülbül, "Onun gibi çiçek topladım bu sabah. O benim Anneler Günü'mü kutlayamıyor diye ben ona geldim" diye konuştu.

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