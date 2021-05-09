Yaşayıp yaşatmak tek dilekleri

Ömürleri şefkat ve fedakârlıklarla dolu 6 annenin, yılın her gününde olduğu gibi Anneler Günü'nde de alacakları en büyük hediye, engelli çocuklarının sağlığı ve gülümsemesi. Muğla'da yaşayan ve doğuştan engelli çocukları olan kader ortağı Emine, Nergül, Şengül, Sadıka, Rahime ve Sevgi isimli elleri öpülesi annelerin, Anneler Günü'nde tek dilekleri çocuklarına bakabilecekleri sağlıklı, uzun bir ömür.

"KİMSE KAAN'I BİZİM KADAR SEVEMEZ"

ŞENGÜL Karamanoğlu (60), doğuştan engelli olan oğlu Kaan (23) ile birlikte yaşıyor. 2002 yılında trafik kazasında eşini kaybeden Karamanoğlu, her sabah erkenden kalkarak Kaan'ın fiziksel bakımını yapıyor. Kahvaltı sonrasında Kaan'ın televizyon saati başlıyor. Kaan sevdiği klipleri izlerken öğlen yemeği, ardından meyve ve çay saati derken akşam oluyor. Kaan akşam yemeği sonrası, pijamaları ve yatağının da belli bir saatte hazır olmasını istiyor. Şengül Hanım, "Allah elden ayaktan düşürmesin ama bunun bir sonu var. Kimse bizim sevdiğimiz, baktığımız kadar bakamaz" diyor.

"KENDİMDEN ÖNCE EVLADIM GELİR"

EŞİ uzun yıllar önce beyin kanamasından ölen Nergül Çay (54), engelli ve tek çocuğu olan 19 yaşındaki kızı Yağmur Çay'a tek başına bakıyor. Geçimini evde bakım ücreti ve eşinden kalan emekli maaşıyla sağladığını belirten Nergül Çay, "Ancak çocuğunun geleceği için endişelerim var. Bana bir şey olması durumunda kızımı emanet edebileceğim kimsem yok" dedi. Korona virüs sürecinde zorlandığını da ifade eden Çay, "Zaten engelli olduğu için sürekli sıkılan çocuğum, dışarı çıkamadığı zamanlar iyice bunalıyor" ifadesini kullandı.

"OĞLUMUN GÜLÜŞÜ EN DEĞERLİ HEDİYE"

5 yıl önce eşinden boşanan 41 yaşındaki Rahime Polat da engelli çocuğunu tek başına büyüten binlerce anneden biri. Rahime Polat, 23 yaşındaki oğlu Kerim'in bütün dünyası olduğunu söylüyor. Polat, "Bazen çok zorlandığım oluyor. Ancak 'Söz konusu oğlum' diyerek devam ediyorum" diyor. Rahime Polat, hayalindeki Anneler Günü hediyesini de şöyle tarif ediyor: "Yılın her gününün benim için en büyük hediyesi oğlumun bir kere gülümsemesidir."

"HEM ANNE HEM BABA OLDUM"

52 yaşında olan Sadıka İlter'in de 30 yaşında Mustafa adında engelli bir oğlu var. 10 yıl önce eşinden boşanan Sadıka İlter, tek başına ayakta kalmaya çalışıyor. Gelişim geriliği olan oğlunu gözünün önünden ayıramadığını söyleyen Karadağ, "10 yıldır tek başıma çocuğuma bakıyorum. Devletin verdiği yardımla geçiniyorum. Kendi ayaklarım üzerinde duruyorum. Oğlumu bırakıp çarşıya pazara bile gidemiyorum. Çünkü bırakacak kimsem yok. Hem anne hem baba oldum" diye konuştu.

"ELİMDEN GELDİĞİNCE EĞİTİYORUM"

MUĞLA Engelliler Derneği Başkanı olan Emine Çakıroğlu'un da 21 yaşında, Kemal adında bir engelli oğlu var. Tüm hayatını oğlu Kemal'e adayan Çakıroğlu, "Kanser tedavisi gördüm ve kronik rahatsızlığım var. Oğlumun kendine ait dünyası var. En büyük korkum içine kapanık asosyal biri olması. Evlat acısı çok zordur, ağırdır. Ama biz engelli anneleri, çocuklarımız arkamızda kalmasın isteriz. En büyük kaygımız da bizden sonrası ile ilgilidir. Tek başına kalırsa diye elimden geldiğince eğitimler veriyorum" diyor.

"ÖNEMLİ OLAN ONUN MUTLULUĞU"

EŞİNİ 2009'da trafik kazasında kaybeden Sevgi Karatepe'nin de (58) tek derdi engelli oğlu Murat'ın geleceği. Karatepe, "Her günüm evde oğlum Murat'ın ihtiyaçlarını karşılamakla geçiyor. Oğlum ne derse elimden geldiğince yerine getirmeye çalışıyorum. Önemli olan tek şey onun mutluluğu. Bir yandan da bensiz kalırsa ne yapar diye endişeleniyorum" dedi.

FERDİ YAVUZ