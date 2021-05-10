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Günü şiddeti

Anneler Günü şiddeti

10.5.2021

OTOYOL üzerinde arabadan indirilen kadının çocuğunun yanında şiddet gördüğü o anlar diğer sürücüler tarafından görüntülendi.
Ankara-Niğde otoyoluna bağlanan yol üzerinde kimliği öğrenilemeyen bir kişi, yol kenarında yanındaki kadına sözlü ve fiziki saldırıda bulundu. Adam, çaresiz kadını çocuğunun gözü önünde yerlerde darbederken, o anlar yoldan geçen vatandaşların tepkisine neden oldu. Saldırı anlarını cep telefonu kamerası ile kaydeden bir tır sürücüsü de korna çalarak tepki gösterdi. Saldırgan bu sefer de tır sürücüsünün üzerine yürüdü. Görüntülerdeki kız çocuğunun da olay sırasında panik içinde ağladığı görüldü.

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