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Haberler Yaşam Evladı katili oldu

Evladı katili oldu

Evladı katili oldu

10.5.2021

NIĞDE'DE 17 yaşındaki A.D., henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı annesi Emel D.'yi (34) ruhsatsız av tüfeğiyle vurarak öldürdü. A.D., jandarma tarafından gözaltına alındı. Otopsisi tamamlanan Emel D. yakınları tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Öte yandan, jandarmadaki işlemleri tamamlanan A.D., adliyeye sevk edildi.

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