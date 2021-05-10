Evladı katili oldu

NIĞDE'DE 17 yaşındaki A.D., henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı annesi Emel D.'yi (34) ruhsatsız av tüfeğiyle vurarak öldürdü. A.D., jandarma tarafından gözaltına alındı. Otopsisi tamamlanan Emel D. yakınları tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Öte yandan, jandarmadaki işlemleri tamamlanan A.D., adliyeye sevk edildi.