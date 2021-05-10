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Haberler Yaşam Filistinli sanatçı Afifi kendisini döverek gözaltına alan işgalci İsrailli askere gülümseyerek karşılık verdi

Filistinli sanatçı Afifi kendisini döverek gözaltına alan işgalci İsrailli askere gülümseyerek karşılık verdi

İsrail’in ve Mescid-i Aksa’da düzenlediği saldırılara ve Filistin halkına yönelik şiddet eylemlerine tepkiler sürüyor. Son olarak sosyal medyada yer alan kare ise çok konuşuldu. Filistinli Sanatçı Afifi kendisini darp edip gözaltına alan İsrailli askere gülümseyerek karşılık verdi.

Filistinli sanatçı Afifi kendisini döverek gözaltına alan işgalci İsrailli askere gülümseyerek karşılık verdi

10.05.2021, 16:17

İsrail'in Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere uyguladığı müdahalelerde onlarca kişi yaralandı. Çok sayıda genç bu eylemlerde gözaltına alınırken, İsrail polisinin yaka paça götürdüğü genç kızlardan birisinin ders gibi sözleri duyanları duygulandırdı.



Genç kız, İsrail askerine dönüp "Ben ne yaptım? Dövülen bir çocuğu korumaya çalıştığım için mi? Çocuklarının büyüdüğünde zalimlerin tarafında olmasını ister misin? Sen de büyüyünce zalim olacağım mı dedin?" ifadelerini kullandı.

Fanatik Yahudi örgütler, bu yıl 9-10 Mayıs tarihlerine denk gelen "Kudüs günü" nedeniyle Mescid-i Aksa'ya baskın çağrıları yapmıştı. Bunun üzerine bölgede nöbete başlayan Filistinliler İsrail polisinin müdahalesiyle karşılaştı.

İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şam Kapısı ile Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki saldırılarında onlarca Filistinli yaralandı.

"ÇOCUKLARININ ZALİMLERİN TARAFINDA OLMASINI İSTER MİSİN?"
Şam Kapısı'nda gözaltına alınan Filistinli gençlerden biri olan Meryem Afifi'nin İsrail askerine söyledikleri ise gündem oldu. Genç kızın askere söylediği ders gibi sözler şu şekilde: "Ben ne yaptım? Dövülen bir çocuğu korumaya çalıştığım için mi? Evlerinden çıkarılmak istenen insanları koruduğum için mi bu haldeyim? Sen şu an ne hissediyorsun? Biliyorum sen de bir insansın, bir ailen var, belki çocukların var.

Onlar büyüdüğünde zalimlerin tarafında olmasını ister misin? Sen küçük bir çocukken geleceğe dair hayaller kurarken bunu mu hayal ettin? Yanlış tarafta olmayı mı? Büyüyünce zalim olacağım mı dedin? Büyümeyi hayal eden ve rüya gören bir çocukken, istediğin bu muydu? Zalimlerin yanında olmak?"

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