Gündemdeki haberleri kaçırma! Hayatın her anında 7/24 Dinle seninle

Yeni sesli içerik platformu 7/24 Dinle ile hayatın her anında dünyadaki ve Türkiye'deki olayları takip edebilirsiniz. İster İstediğin haberleri kendine göre kategorileştir, ister özel röportajların keyfini çıkar.

SESLİ HABERLERİ DİNLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Artık 724dinle.com'da moduna ve konumuna göre dinleme özelliği ile kolay bir şekilde istediğin içeriğe ulaşabilirsin. Sabah, A Haber, Takvim, Fotomaç, Fikriyat gibi Turkuvaz yayınlarındaki gündem, dünya, ekonomi, yaşam ve spor haberlerini tüm detayları ile dinleme imkânı sağlarken, kullanıcılar modlarına göre de haber dinleme ayrıcalığını deneyimliyor.

13 CANLI RADYO SENİNLE

7/24 Dinle ile günün 24 saati; Radyo Turkuvaz, Turkuvaz Romantik, Turkuvaz Efsane, Vav Radyo, A Spor Radyo, A News Radio, Musiki, Turkuvaz Nostalji, Anadolu, Radyo Energy, Radyo Soft, A Haber Radyo, A Para Radyo gibi 13 farklı radyoyu canlı olarak dinleyebilirsiniz.

SESLİ YAZARLARLA GÜNDEMİ KAÇIRMA

Sabah Gazetesi ve Fikriyat'ın köşe yazarları güncel yazıları ile sesli olarak 7/24 Dinle'de. Günlük olarak seslendirilen yazarlar ile gündemi kaçırmayacaksın.

DİNİ YAYINLARA KULAK VER

Fikriyat ve Vav Radyo'nun arşiviyle Esma-i Hüsna, Hadis ve Sünnet, Günlük Hayatta İslam, Kur'an'ın Gölgesinde, İslam Ahlakı programları yeniden hayat bulurken, onlarca farklı değerli hocanın sesinden Aşr-ı Şerif, Cüz, Meal Cüz dinleme imkânı da tanıyor.

NİHAT HATİPOĞLU 7/24 DİNLE'DE

"Nihat Hatipoğlu Cevaplıyor" çalma listeleri ile namaz, oruç, İslam'da aile hayatı gibi birçok konuda soru işaretlerinizi giderebilirsiniz. Nihat Hatipoğlu farkıyla İslam'ı ve İslam öğretilerini daha yakından tanıyabilirsiniz.