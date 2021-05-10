Müge Anlı canlı izle Atv!

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor..

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MÜGE ANLI'DA GEÇEN HAFTA NELER YAŞANDI?

Kayıp Lütfiye Gündüz'ün son gecesi... Saat kaçta, nerede, kimlerle görüştü? Bağ evinin bulunduğu yer ile Lütfiye Hanım'ın evi arasında 4.4 km bulunduğu yani araba ile 5-6 dakika olduğu belirtildi. İç içe geçen ilişkiler ve ilginç bağlantılar. Nurullah, Nezen cinayeti şüphelisi Murat'ı tanıyor mu? Ramazan Taşkın'ın Nurullah Bey'in de Büşra Hanım'ın da Nezen'i tanıdığını söylediğini aktaran Müge Anlı, bunun çok önemli olduğunu zira Nezen'in son bindiği arabanın beyaz bir araba olduğunu, önemli bir sonuç alınabileceğine dikkat çekti. İki olayın da kilit isim Ahmet Taşkın'ın babası konuştu. Nurullah Bey ve Büşra Hanım'ın Nezen'i tanıdığını, beraber gezdiklerini vurguladı. Ramazan Bey canlı yayında. Ramazan Bey, Köpekçi Kemal ile Nurullah Bey'in tanışık olmasını Lütfiye Hanım'ın ölümüne bağladığını, çevreyolunun arkasında Köpekçi Kemal'in evinin olduğunu, Sarı Gökhan, Yasin Bey, Nurullah Bey'in 24 saat orada vakit geçirdiğini, gözü ile gördüğünü anlattı. 36 gün önce İstanbul'da kayıplara karışmıştı. 8. Sınıf öğrencisi, Samsun'da bulundu. Kayıp Yazgül ve arkadaşı Faruk canlı yayında... Emniyet ekipleri Yazgül'ü bulunduğu yerden aldılar.