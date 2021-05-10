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Haberler Yaşam Son dakika: İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı

Son dakika: İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Koca, 1-7 Mayıs arasında illere göre her 100 bin kişide görülen kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. Son haritaya göre illerdeki durum ne? 'de düşüş var mı? İşte detaylar...

Son dakika: İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı
İHA

10.05.2021, 17:16 Güncelleme Tarihi: 10.05.2021, 17:31

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısını gösteren insidans haritasını paylaştı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, insidans haritasını paylaştığı gönderisinde şu ifadeleri kullandı:

"İllerimizde 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısını gösteren insidans haritasını aşağıda bulabilirsiniz. Kararlılığımız vaka sayılarını düşürmeye devam edecek." Söz konusu haritaya göre haftalık 100 binde vaka sayısı İstanbul'da 359,99, Ankara'da 247,68, İzmir'de 161,92 oldu. En çok vaka sayısı olan 3 il İstanbul, Tekirdağ ve Zonguldak olurken, en az olan iller ise Adana, Şırnak ve Mardin oldu".

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