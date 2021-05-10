Son dakika: İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısını gösteren insidans haritasını paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, insidans haritasını paylaştığı gönderisinde şu ifadeleri kullandı:



"İllerimizde 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısını gösteren insidans haritasını aşağıda bulabilirsiniz. Kararlılığımız vaka sayılarını düşürmeye devam edecek." Söz konusu haritaya göre haftalık 100 binde vaka sayısı İstanbul'da 359,99, Ankara'da 247,68, İzmir'de 161,92 oldu. En çok vaka sayısı olan 3 il İstanbul, Tekirdağ ve Zonguldak olurken, en az olan iller ise Adana, Şırnak ve Mardin oldu".

İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısını gösteren insidans haritasını aşağıda bulabilirsiniz. Kararlılığımız vaka sayılarını düşürmeye devam edecek. pic.twitter.com/jj1bzaH5eV — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 10, 2021