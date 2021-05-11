Müge Anlı canlı izle 11 Mayıs Salı Atv!

Canlı yayınlarla, son dakika gelişmeleri ile izleyicisi ile buluşan Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren Müge Anlı'da bugün neler yaşanacak? İşte 11 Mayıs Salı Müge Anlı canlı izleme sayfası...

MÜGE ANLI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

MÜGE ANLI'DA DÜN NELER YAŞANDI?

Sevgi İzi sayesinde Tokat'ta yaşayan 26 yaşındaki Serhat Berzan'ın 1 saat içerisinde ailesine teslim edildiğini belirtti. 31 Mart'tan beri kayıp olan Yazgül, önce sağlık kontrolünden geçti ve daha sonra Samsun çocuk şube müdürlüğüne götürüldü. Yazgül, ailesine gitmek istemediğini, yurda gitmek istediğini dile getirdi. Faruk ve Emine Hanım'ın da ifadesi alınmak üzere alındığı, daha sonra serbest bırakıldığı belirtildi. Yazgül, devlet korumasına alındı.

8 yıl aradan sonra açığa çıkan ilişkiler ağı. Nezen ve Lütfiye'yi kim ortadan kaldırdı? Eski kocası kimden, neden korkuyor? Duran Bey'in ilk ifadesinde Nurullah Bey'i tanımadığını, programda ilk defa gördüğü söylendiği görüldü. Alkol kullanmadığı, eşine şiddet uygulamadığını, eşinin kendisine şiddet uyguladığını, eşine bakmak için cama çıktığında önde ağaç olduğu için tam göremediğini ama mavi araba olduğu gibi birçok çelişkili ifadeye yer verildi. İddialarda adı geçen köpekçi Kemal'in eski eşi konuştu…