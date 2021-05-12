Bin 50 gram doğan bebeklerine kavuştular

GIDA mühendisi olan Derya Canikli Koç (40) ve Mehmet Koç (40) çifti, bin 50 gram doğan bebeklerine 50 gün sonra kavuştu. Mutlu evliliklerini bir bebekle taçlandırmak isteyen çiftin sevinci, anne adayında tansiyon sorunu çıkmasıyla gölgelendi. Halk arasında gebelik zehirlenmesi olarak bilinen, yüksek tansiyona bağlı olarak gelişen Preeklamsi tanısı koyulan Derya Koç, gebeliğinin 33'üncü haftası hastaneye yatırıldı.

50 GÜNLÜK MÜCADELE

DERYA Koç, gebeliğinin yüksek riskli olması nedeniyle erken doğuma alındı. Mutlu çiftin oğlu Ata Deniz, yüksek tansiyona bağlı gelişen Preeklamsi nedeniyle bin 50 gram ağırlığında, 34 cm boyunda doğdu. 50 gün boyunca kuvözde tutulan Ata Deniz, anne ve babasına ağırlığı 2 kilo 640 gram, boyu 45 santimetreye ulaşmış olarak kavuştu.

Zor bir süreç atlattıklarını söyleyen anne Koç, "Gergin bir süreç. Hem gergin olmamanız gerektiği söyleniyor hem de durumun kendisi tamamen stresli. Ben oğlumu ilk kez doğumun ardından ve taburcu olurken birkaç dakika görebildim. Eşim ise hiç görmedi. Pandemi nedeniyle yoğun bakıma ziyaretçi alınmadığı için tam 50 gün sonra bebeğimizi gördük, kucakladık. Bu anlatılır bir duygu değil. Artık bebeğimiz bizimle, ailece çifte bayram yapıyoruz" dedi.