Müge Anlı'da bugün neler yaşandı? 12 Mayıs Çarşamba Müge Anlı full izle

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. İşte Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında bugün yaşananlar....

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MÜGE ANLI'DA DÜN NELER YAŞANDI?

Nezen cinayeti ve Lütfiye Gündüz kaybı. Olaylara tanık olan kızı canlı yayında... Nezen'i kim öldürdü? Lütfiye'yi kim kaybetti? Hamiyet, annelerine tepkili olmadığını zira Nurullah Bey gibi bir ton kişinin annesinin yanına geldiğini, hep babasını suçladıklarını ama gözleri ile gördüğünü söyledi. Nurullah Bey'in, Lütfiye Hanım benim ablamdır demesi gibi birçok yalanı olduğunu dile getiren Hamiyet, Nurullah Bey'in annesine bu işi yaptıranlardan birinin olduğunu, babasının boynuna bıçak dayayıp Lütfiye bu işi yapacak dediğini iddia etti. Hamiyet, babasını savunmak için gelmediğini, babasının kesinlikle korktuğu biri olduğunu düşündüğünü söyledi. Müge Anlı, o gün baz istasyonlarına bakınca Lütfiye Hanım'ın, Mustafa Bey arayana kadar evde gözüktüğünü ama Yasin Bey'in de farklı ifadelerde kasaplar çarşısında gördüm dediğini hatırlattı. Mustafa Bey, Lütfiye Hanım'ın telefon ile konuştuğunu vs. asla hatırlamadığını ileri sürdükten sonra bağ evine değil eski otelin önünde yeni çeşmenin hatta çocuk bakım evinin orada durduğunu dile getirdi. Boşandığı eşi o sabah neden kayıp başvurusunda bulundu?