Sinovac aşısı Türkiye'de üretilebilecek!

Sinovac CEO'su Yin Weidong, Türkiye ile birlikte Endonezya, Brezilya, Malezya ve Mısır'a aşıyı ülkelerinde üretme konusunda lisans verdiklerini beliritti. Yin, Brezilya, Endonezya ve Türkiye'ye nüfusun yüzde 20'sini aşılamaya yetecek kadar aşı sağladıklarını ancak bunun yetersiz olduğunu belirtti.

Bu kapsamda Yin, aşıların üretimi için lisanslama sürecine geçtiklerini ifade etti.



Sinovac CEO'su Yin Weidong ise Bloomberg'e verdiği söyleşide farklı klinik sonuçlarını savunurken CoronaVac'ın gerçek dünyada daha iyi sonuç verdiğini gösteren kanıtlar olduğunu belirtti.





YÜKSEK ETKİNLİK SONUÇLARINA ULAŞILDI

Bloomberg'in haberine göre; Sinovac Biotech Ltd.'in ürettiği Kovid-19 aşısı CoronaVac, Endonezya'da sağlık çalışanları arasında gerçek hayatta yapılan gözlemde yüksek etkinlik sonuçlarına ulaştı