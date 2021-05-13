Çevrimiçi bayramlaşma tavsiyesi

SAĞLIK Bilimleri Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Kemalettin Aydın, korona virüsle mücadelede tam kapanma sürecinde Ramazan Bayramı'nın önemine dikkat çekti.

'BİRLİKTE UYMALIYIZ'

BAYRAM ziyaretleri konusunda uyarıda bulunan Prof. Dr. Aydın, "Bu bayram temastan kesinlikle kaçınacağız. Kısıtlamaların etkileri görülmeye başlandı. Vaka sayıları geriledi ancak bu yeterli değil. Rakamların daha da azalması şart. Kurallara uymamız, bu dönemde evlerden çıkmamamız gerekiyor. Teması artırıcı kalabalıklar oluşturacak faaliyetlerden uzak durmamız gerekiyor" diye konuştu.

'TEMASTAN KAÇININ'

YÜZDE 70'e varan oranlarda daha bulaşıcı olan mutant virüsün Türkiye'de şu sıralar daha baskın olduğuna dikkat çeken Kemalettin Aydın, "Her yaş grubunda artık eşit bir şekilde bulaş gerçekleştiğini söyleyebiliriz. O yüzden bu dönemde kurallara uymamız gerekiyor. Bu dönemi iyi geçirirsek, kurallara uyarsak, temastan uzak durursak vaka sayıları azalır ve bundan sonraki dönemlerde aşılamaların hızlıca artması ile birlikte virüsün dolaşımı duracaktır ve bizler de bu kısıtlamaların verdiği sıkıntılarından bir nebze de kurtulmuş olacağız" dedi.

PROF. Dr. Aydın geçen sene de bayram için sürekli uyarılar yaptıklarını hatırlatarak, Ramazan Bayramı'na ilişkin uyarılarını yineledi. "Sokağa çıkma kısıtlaması var ancak apartman içerisinde de bayram ziyaretlerinin yapılmaması gerekiyor" diyen Aydın, "Bizim istediğimiz temasın olmaması, açık hava da olsa temas edilmesin. Hiç ziyaretçi olmayacak, kendi çekirdek ailenizle kalmaya devam edeceksiniz. 17 Mayıs'tan sonra 'Her şey bitti artık sokaklara döküleceğiz' gibi bir algı da olmamalı. Artık vaka sayılarında bir dalgalanma istemiyoruz. O yüzden vatandaşlarımızın kurallara uyması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

FATİH ŞENDİL