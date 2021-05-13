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Haberler Yaşam Ege’nin güneyinde kuraklık uyarısı

Ege’nin güneyinde kuraklık uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün nisan ayı kuraklık ve sıcaklık raporlarındaki haritaya göre 'de Doğu Anadolu, ve Ege'nin güney kesimlerinde 'şiddetli', 'çok şiddetli' ve 'olağanüstü' kuraklık görüldü.

Ege’nin güneyinde kuraklık uyarısı

13.5.2021

Türkiye'nin nisan ayı ortalama sıcaklığı geçen yıllara göre 1.3 derece artarak 13.4'e çıkarken, en yüksek sıcaklık 36.9 dereceyle Ceylanpınar'da kaydedildi.
Marmara'da ortalama sıcaklık İpsala çevresinde mevsim normallerinin altında, diğer kesimlerde mevsim normalleri civarında gerçekleşti.

SAHİLLERDE ARTIYOR
Ege'de ortalama sıcaklık Kuşadası, Bodrum, Milas çevrelerinde mevsim normallerinin üstünde, diğer kesimlerde mevsim normalleri civarında oldu. Nisan ayı uzun yıllar ortalaması 13.8 derece iken, bu yıl 14.6 dereceye çıktı. En düşük sıcaklık eksi 3.7 derece Tavşanlı'da, en yüksek 35 derece olarak Aydın'da tespit edildi. Akdeniz'de ortalama sıcaklık Samandağ çevresinde mevsim normallerinin altında gerçekleşti.

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