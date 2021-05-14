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Haberler Yaşam 133 günde 152 kadın öldürüldü

133 günde 152 kadın öldürüldü

133 günde 152 kadın öldürüldü

14.5.2021

KADINA yönelik şiddet son bulmuyor. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu tarafından hazırlanan rapor, kadınların uğradığı şiddeti gözler önüne serdi. 2021 yılında 133 günde 152 kadın erkek şiddetinin kurbanı oldu. Öldürülen kadınların yarısından çoğu ateşli silahla katledilirken, bireysel silahlanmanın en çok kadınlara zarar verdiği dikkat çekti. Ortaya çıkan raporda, kadın cinayetlerinin en çok işlendiği kentlerin başında Hatay, İstanbul, Diyarbakır, İzmir ve Ankara geldiği görüldü. Öte yandan, kadınların büyük bölümü, eski sevgili-eş ile yakınları tarafından katledildiği belirlendi.

FATİH ŞENDİL

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