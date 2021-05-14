Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından kısıtlama ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "Büyük bölümünü evlerinde geçirdiğimiz 1 ayın sonunda kısıtlamaların kademeli olarak kalkacağı günlere ulaşıyoruz.
Doyasıya kucaklaşacağımız bayramların hasretiyle hepinizin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyor, selam ve saygılarımı sunuyorum" ifadesini kullandı.
Kısıtlamalar kademeli kalkacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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