Kısıtlamalar kademeli kalkacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından kısıtlama ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "Büyük bölümünü evlerinde geçirdiğimiz 1 ayın sonunda kısıtlamaların kademeli olarak kalkacağı günlere ulaşıyoruz.

Doyasıya kucaklaşacağımız bayramların hasretiyle hepinizin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyor, selam ve saygılarımı sunuyorum" ifadesini kullandı.