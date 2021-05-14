  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Yaşam Kısıtlamalar kademeli kalkacak

Kısıtlamalar kademeli kalkacak

Kısıtlamalar kademeli kalkacak

14.5.2021

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından kısıtlama ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "Büyük bölümünü evlerinde geçirdiğimiz 1 ayın sonunda kısıtlamaların kademeli olarak kalkacağı günlere ulaşıyoruz.
Doyasıya kucaklaşacağımız bayramların hasretiyle hepinizin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyor, selam ve saygılarımı sunuyorum" ifadesini kullandı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kısıtlamalar kademeli kalkacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.