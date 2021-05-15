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Haberler Yaşam Hilal Altınbilek Bir Zamanlar Çukurova’nın Hanımağası’nı anlattı!

Bir Zamanlar Çukurova’nın Hanımağası’nı anlattı!

ekranında 3 sezondur Perşembe gecelerinin zirvesinde yer alan,‘Bir Zamanlar Çukurova’da ‘Züleyha Yaman’ karakterine hayat veren , ’ye karakterinin 3 yıllık macerasını anlattı.Yılmaz karakterinin hayata veda ettiği anlar, Hilal Altınbilek’in 3. sezonda en etkilenerek oynadığı sahnelerden biri oldu.

Hilal Altınbilek Bir Zamanlar Çukurova’nın Hanımağası’nı anlattı!

15.05.2021, 15:09

Züleyha'ya baktığında "Hayatta insanın başına her şey gelebilir" diyen Altınbilek, bazı sahneleri okurken yutkunduğunu, altından nasıl kalkacağını düşündüğünü söyledi.

ZÜLEYHA'NIN YILMAZ'I KAYBETTİĞİ SAHNEDEN ÇOK ETKİLENDİM!

Hikâyenin başında, İstanbul'da bir terzi çırağı olan Züleyha ve otomobil tamirhanesinde çalışan Yılmaz, evlenmek için para biriktirirken, başlarına gelenler onları Adana'da şehrin ileri gelenleri arasına dâhil etti.

Adeta tüm coğrafyaya karşı aşklarını koruyan ve birlikte bir hayat için çırpınan Züleyha ve Yılmaz tam hayallerine kavuştuklarında bir trafik kazası onları birbirlerinden ayırdı! Yılmaz karakterinin hayata veda ettiği anlar, Hilal Altınbilek'in 3. sezonda en etkilenerek oynadığı sahneler oldu.

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Hilal Altınbilek, Pazar (yarın) saat 11.30'da Dizi TV'de ekrana gelecek özel röportajında ayrıca, 3 sezondur göz kamaştıran 70'li yıllar kostümlerine dair de hem beğendiklerinin hem karakterini en çok etkileyenlerin anlatacak.

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