Karpuzdaki antioksidan kalp saglıgını koruyor

Karpuzdaki antioksidan maddeler kalp sağlığını koruyucu etkiye sahiptir.
Yapılan çeşitli çalışmalarda, likopenin kolesterol ve kan basıncını düşürmeye yardımcı olabileceği görülmüştür. Karpuz, kolesterolün vücuda, özellikle kan damarlarına yapabileceği hasarın da en aza indirilmesine yardımcı olur. Ayrıca vücuttaki nitrik oksit seviyelerini arttırabilen bir amino asit olan sitrülini içerir. Nitrik oksit kan damarlarının genişlemesine yardımcı olurken kan basıncını düşürür.
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