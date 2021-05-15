‘Küresel güç temsilcilerine sığındı’

ESKİ CHP milletvekili Yılmaz Ateş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun küresel güç temsilcileri ile kurduğu ilişkilerin belgelerle ortaya konulduğunu belirtti. Kılıçdaroğlu'nun partideki yükselişini anlatan Ateş, "Dönemin ABD büyükelçisinin WikiLeaks belgelerinde yayınlanan telgrafından öğrendik.

ABD'nin çıkarları için Deniz Baykal CHP'nin başından defedilip yerine Kemal Kılıçdaroğlu getirilmelidir dendi. Baykal'ın istifasına yol açan komplodan birkaç ay önce İsveç merkezli Silk Road Enstitüsü'nün hazırladığı raporda bu işbirliği çok daha açık ortaya konmuştur.

'Deniz Baykal istifa etmek zorunda bırakılır. Onun yerine Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlığa seçilir. Kılıçdaroğlu parti politikalarını değiştirir ve bununun üzerine Avrupa'daki bazı partiler tarafından desteklenir' dendi ve plan harfiyen uygulandı" ifadesini kullandı.



'TALEPLERE UYULDU'

YILMAZ Ateş, Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık görevine gelmesinin ardından parti programının değiştirilmeden iç ve dış politikalarının emperyal güçlerin talepleri ile uyumlu hale geldiğini kaydetti. ABD Başkanı Joe Biden'ın aday adayı olduğu dönemde sarf ettiği "İstanbul belediye seçimlerini muhalefete biz kazandırdık" sözlerini anımsatan Ateş, "Dış belgelerin ifşaa ettiği Kılıçdaroğlu, bunlara cevap veremedi" dedi.