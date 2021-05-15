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Haberler Yaşam Özel Harekat polisi İran sınırında şehit düştü

Özel Harekat polisi sınırında şehit düştü

Özel Harekat polisi İran sınırında şehit düştü

15.5.2021

AĞRI Doğubayazıt Gürbulak Gümrük Kapısı'na yakın bir bölgede bulunan Bölükbaşı köyünde güvenlik güçlerinin nöbet değişimi sırasında teröristlerce roketli ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Saldırı sonucunda Denizli'nin Tavas ilçesine bağlı Ulukent Mahallesi nüfusuna kayıtlı özel harekat polisi Veli Kabalay şehit düştü.
Şehit Kabalay, askeri uçakla Denizli Çardak Havalimanı'na getirildi. Cuma namazına müteakip Tavas ilçesi Ulukent Mahallesi Çarşı Camisi'nde kılınan namazın ardından Kabalay son yolculuğuna uğurlandı.

SEBAHATTİN ALP

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